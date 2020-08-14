شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 13 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 13 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الأخيرة للفريق الأبيض لمواجهة مصر للمقاصة فى الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لمباراة المقاصة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وينتظر جهاز الزمالك واللاعبون ظهور نتيجة المسحة غدا الجمعة للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء بعد غد السبت.

مران الزمالك.. تعليمات لحازم إمام وإشادة بالحراس فى مران الزمالك

وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بعض التعليمات الخاصة لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى، وطالب المدير الفنى اللاعب بمهام فنية خاصة يقوم بتنفيذها الفترة المقبلة بينما تلقى رباعى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، إشادة قوية من عمرو عبدالسلام مدرب الحراس خلال المران.

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جاء ذلك فى ظل ظهور وتألق الرباعى بشكل قوى خلال آدائهم الحصة التدريبية الخاصة بهم، وخاض الرباعى فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عبدالسلام، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة .

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، على هامش مران اليوم، وجاءت الجلسة للوقوف على آخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التى يخضع لها بعض اللاعبين، ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذى يعانى من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحى واللذين يخضعان لبرنامج تأهيلى لتجهيزهما وحرص أسامة على نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الأمور تسير بالشكل الطيب فى إطار الخطة الموضوعة، وكذلك اطمأن منه المدرب على كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا عقب التدريب فى النادى

يختتم الزمالك، تدريباته ظهر غداً الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، عقب ذلك يدخل الفريق معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء المقرر له بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذي أقيم اليوم ، تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة ، وأحمد عبدالروؤف المدرب مجموعة أخرى، وقامت المجموعتان بتنفيذ بعض الأمور الفنية المعينة ، وذلك بإشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة، عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب ، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية .

دونجا يعود للعمل فى نادى الزمالك بالانضمام إلى لجنة التطوير

عاد تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، للعمل داخل قلعة ميت عقبة، بالانضمام إلى عضوية لجنة التطوير بالنادى التى قرر مجلس إدارة النادى الأبيض تشكيلها، حيث عمل دونجا من قبل مدربا بالجهاز الفنى للفريق الأول بقلعة ميت عقبة بجانب عمله فى قطاع الناشئين قبل أن يرحل ويعود إلى نادي الزمالك من خلال العمل في اللجنة الجديدة الخاصة بالتطوير بعد الجلسة التي عقدت معه من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى وبحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.