شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموقع الرسمي للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد (مصر 2021) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة كأس العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة من خلال العنوان www.handballegypt2021.com ، ويقدم الموقع الرسمي للبطولة الكثير من الخدمات سواء للمتابعين والصحفيين، حيث سيقدم خدمة إخبارية بداية من اليوم وحتى انطلاق البطولة التي تبدأ في 13 يناير 2021، وحتى 31 يناير، مع تغطية رسمية للبطولة المنتظرة.

الموقع سيكون المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل، وأحداث البطولة، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة ، وتعد النسخة الـ 27 من بطولة العالم استثنائية، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة المنتخبات من 24 للمرة الأولى.

وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بنائهم خصيصا للبطولة، وهم صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر ،كما يحتضن الموقع بوابة مصر السياحية Experience Egypt لدعم السياحة المصرية.

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وقع اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مع مستشفى وادى النيل فى مقر الأخير لعلاج لاعبى المنتخب، حيث إن المستشفى سيكون مسئولا عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل.

حضر التوقيع كل من هشام نصر رئيس الاتحاد ومؤمن صفا أمين الصندوق ومحمود العدل عضو مجلس الإدارة و مسئولو المستشفى.

وخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا قبل مؤتمر التوقيع ، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.