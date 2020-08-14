شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365” حمدي فتحي في طريقه لبيراميدز عن طريق الشرط الجزائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك مفاجأة بمفاوضات نادي بيراميدز مع حمدي فتحي لاعب الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رمضان صبحي وأن اللاعب من العناصر التي يضع بيراميدز عينه عليها للتعاقد معها.

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تابع شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 أنه خلال الجلسة التي جمعت مسئولو نادي بيراميدز مع رمضان صبحي تم التطرق إلى اللاعب حمدي فتحي و أن هناك شرط جزائي في عقده سيتم دفعه من قبل بيراميدز للحصول على اللاعب الذى يعد أحد نجوم خط الوسط في الأهلي ومنتخب مصر.

أضاف شبانه أن هناك حالة من الإستياء لدي اللاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية بسبب إصابته و عدم السؤال عليه من قبل مسئولو النادي ، مؤكداً أن هناك ترحيب من اللاعب بالإنتقال إلى بيراميدز خاصة أنه سيكون هناك مقابل مالي كبير مرصود للاعب .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.