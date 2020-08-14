شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: هدفنا التواجد فى المربع الذهبى.. والتعادل مع سموحة "مُرضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، إنه فريقه كان الأفضل أمام سموحة، فى الشوط الأول وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً:"دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة إنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمس شهور والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

تابع عماد النحاس فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً:"المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبي وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

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وتعادل فريقا سموحو والمقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

تقدم صلاح محسن لسموحه فى الدقيقة 73 من عمر المباراة من تسديدة قوية، وتعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد يوسف بعد مراجعة تقنية الفار، ليرتفع رصيد الموج الازرق إلى 26 نقطة ومازالوا فى المركز السادس، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 34 نقطة فى المركز الرابع بجدول المسابقة .

وجاءت أحداث الشوط الاول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الطابع الهجومى لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط وألغى حكم المباراة هدفا لشكرى نجيب مهاجم المقاولون فى الدقيقة 34 بعد العودة لتقنية الفار ، فى الوقت الذى أضاع فيه لاعبو الذئاب بعض الهجمات الخطيرة على مرمى عمر صلاح حارس مرمى سموحة وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات بغية إحراز هدف التقدم حتى نجح صلاح محسن فى التقدم لسموحه فى الدقيقة 73 ، بعدها بعشر دقائق تعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب من ركلة جزاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .