شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الأول من بطولة الحافز الرياضي للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت صباح اليوم منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم (الحافز الرياضي) على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتعد هذه أول بطولة بعد تداعيات فيروس كورونا، وحرص الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر على اتباع كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، والتأكيد على اشتراطات التباعد الاجتماعي.

وتنافس كل لاعب ولاعبة على هدف مستقل، ، وأقيمت اليوم منافسات 18 متر على أن تقام غدا مسابقة ٢٥م

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وحرص الاتحاد المصري للقوس والسهم على عقد هذه البطولة حفاظا على مستقبل اللاعبين وحصولهم على درجات التفوق والحافز الرياضي، اتباعا لإرشادات اللجنة الأولمبية المصرية، وتعليمات وزارة الشباب والرياضة بشأن استئناف وعودة النشاط الرياضي.

وأسفرت نتائج اليوم في منافسات الأنسات عن فوز زينة أسامة أنور من نادي الإسماعيلية بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفوز ياسمين سامي ذكي من نادي الإسماعيلية بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وفوز غفران ماجد رشاد من نادي الجيش بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفوز إسراء محمد حسن من نادي الإسماعيلية بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب فاز إيفاد وائل عبد العزيز من نادي الجيش بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفوز محمد عبد محمود الشريف من نادي الهايكستب بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحسين أحمد محمد من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأسامة أشرف محمود من نادي الشرطة بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.