رياضة | عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي انتهت إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي من الإنضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للحصول علي خدمات حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما قاموا بجس نبض اللاعب بشأن رغبته في التواجد مع الفريق من عدمها.

مسؤولو نادي بيرامديز اكتشفوا أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، لا يتضمن أية شروط جزائية، لكنهم حصلوا علي نسخة من عقد اللاعب لايجاد أية ثغرة قانونية قد تسهل مهمتهم في الحصول علي خدمات فتحي.

ويسعي النادي الأزرق للتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة علي بطولة الدوري خلال الموسم الجديد.