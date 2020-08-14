رياضة | تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت تشكيلة مانسشتر سيتي المتوقعة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: اديرسون. خط الدفاع: كانسيلو، جارسيا، لابورت، والكر. خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فيرناندينو. خط الهجوم: برناندو سيلفا، جيسوس، رحيم ستيرلينج.

Advertisements