رياضة | نجم لايبزيج يُعادل رقم هالاند في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم لايبزيج يُعادل رقم هالاند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي لايبزيج الألماني مفاجأة كبيرة بأقصاء فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد .

وسجل هدفي الثيران الحمراء كلا من داني أولمو في الدقيقه 50 ، وتايلر ادامس في الدقيقة 88 ليتأهل النادي لاول مره في تاريخه الي الدور نصف النهائي من البطولة .

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وحقق أولمو رقم مميز في البطولة ، بعد أن عادل النجم السابق لفريق دينامو زغرب الكرواتي، رقم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في البطولة .

حيث أصبح أولمو ثاني لاعب يسجل لفريقين بنفس الموسم لدوري الأبطال مع لايبزيج ومن قبلها دينامو زغرب، بعد نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

يذكر أن هالاند قد سجل ثمانية أهداف بقميص ريد بول سالزبورج النمساوي ، قبل أن يسجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد أن سمح الاتحاد الأوروبي للاعبين المنتقلين في منتصف الموسم، فرصة المشاركة في النصف الثاني من البطولة مع أنديتهم الجديدة للمرة الأولى هذا الموسم .