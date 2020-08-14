رياضة | موعد مواجهة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مواجهة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب نادي لايبزيج الألماني موعد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة دراماتيكية .

وحققت الثيران الحمراء الفوز علي ألروخيبلانكوس بهدفين مقابل هدف نظيف ، حيث أفتتح لايبزيج النتيجه في الدقيقة 50 عن طريق داني أولمو ، وعادل أتلتيكو مدريد النتيجه من ركله جزاء، في الدقيقة 71 عن طريق البرتغالي جواو فيليكس ، فيما أعطي تايلر ادامس بطاقة العبور للفريق الألماني في الوقت القاتل في المباراة .

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل مسبقاً علي حساب أتلانتا الإيطالي بعدما قلب تأخره بهدف ، الي فوز مثير في الدقائق الأخيرة من اللقاء .

ويُقام لقاء لايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء المقبل 18 أغسطس في البرتغال .