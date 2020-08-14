رياضة | باريس سان جيرمان يُعلن عن حجم إصابة لاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يُعلن عن حجم إصابة لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشخيص الطبي واخر تطورات لاعبية المصابين وذلك قبل مواجهة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأصدر النادي الباريسي بيان رسمي يُفيد بأصابه الحارس الكوستىيكي كايلو نافاس في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، وسيجرى اختبارات جديدة يوم السبت للوقوف علي الحاله الصحيه له .

وذكرت صحيفة " لو باريزيان " فإن نافاس لن يستطيع الحاق بمواجهة فريقه في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني .

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ومن المنتظر أن يحرس عرين الـ PSG الحارس الثاني سيرجيو ريكو الذي شارك في ثماني مباريات فقط هذا الموسم، ولعب بالفعل وفاز في نهائي الدوري الأوروبي مع إشبيلية في 2015.

ومازالت الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق لاعب الوسط ماورو إيكاردي بمواجهة نصف النهائي بعد أن أثبت إصابته في ربلة الساق، وسيتم إجراء تقييم جديد من قبل الطاقم الطبي يوم السبت.

فيما تلقت جماهير الـ PSG اخبار سارة بعد أن كشفت التقارير الطبية إصابة قائد الفريق " تياغو سيلفا " في أوتار الركبة اليمنى لكن الفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي يطمئن،ويقرر مشاركة اللاعب في تشكيل توماس توخيل .

يذكر أن باريس قد استطاع عبور نادي أتلانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد ، وفي إنتظار الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني .