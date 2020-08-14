رياضة | تعرف على حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي والتي ستقام في التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. ويتكون طاقم التحكيم من :- محمود عاشور حكم ساحة ويساعده يوسف البساطي وأحمد نوفل حكمي مساعد، وطارق سامي حكم رابع، وجهاز جريشة حكم فيديو وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٥٢ نقطهم حيث حقق الفوز في ١٧ مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

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