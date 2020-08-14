رياضة | أول تعليق لماتويدي عقب الإنتقال إلى إنتر ميامي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق لماتويدي عقب الإنتقال إلى إنتر ميامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع بليز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة إنتقال حر بداية من الموسم المقبل .

وأعرب النجم الفرنسي عن ساعدته بالتعاقد مع النادي الأمريكي، مبديًا رغبه قوية في تحقيق مزيد من النجاح خلاله .

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وفي تصريحات نقلها موقع " إنتر ميامي " قال ماتويدي " أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى إنتر ميامي".

واضاف " أنا متحمس للغايه لبدء مسيرتي هنا، ورؤية زملائي الجدد والمشجعين ، آمل أن أبذل قصارى جهدي وأن أعمل بجد ".

وكان ماتويدي قد أعلن عبر حسابه الرسمي علي تويتر الثلاثاء الماضي إنتهاء علاقة مع فريق يوفنتوس بالتارضي ، بعد أن أبدي أندريا بيرلو المدير الفني للسيده العجوز رغبه قويه في التخلص مع لاعب الوسط الفرنسي من أجل خفض معدل الأعمار وبناء فريق مستقبلي لتأمين البيانكونيري.