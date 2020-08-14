رياضة | مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يُخطط للتخلص من عدد كبير، من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل حسم التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ونيمار جونيور .

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " الفرنسي فإن النادي الكتالوني قد أتخذ قرار نهائى بالتخلص من خدمات كلا من " إيفان راكيتيتش ، فيليب كوتينيو ، صامويل أومتيتي " خلال الميركاتو الجاري .

وأشار الموقع أن كيكي سيتين قد قرر الإبقاء علي خدمات نيلسون سيميدو ، وسيرجي روبيرتو بعد أن فشل النادي في إغراء إدارة فريق إنتر ميلان بأحد الثنائي للموافقة علي رحيل لاوتارو مارتينيز الى الكامب نو .

Advertisements

وأوضح الموقع أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي قد أقترب بشدة من التعاقد مع نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة ، مع خيار الشراء .

فيما بعد مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو والمُعار الى صفوف بايرن ميونيخ الألماني غامض، خاصه بعد فشل إنتقاله الي صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، وأرسنال، بالإضافة إلى عدم وجود رغبه لدي مسئولي بايرن ميونيخ لتفعيل خيار الشراء .

بينما أقترب لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش من إتمام تعاقده مع فريق إشبيلية، لكن الصفقه لم تحسم حتي الآن بشكل رسمي .

يذكر أن برشلونة أمام مواجهة صعبه أمام بايرن ميونيخ الألماني مساء غد الجمعه في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .