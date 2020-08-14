رياضة | إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المذيع البريطاني بريس مورغان مفاجأة كبيرة، متعلقة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ونشر موغان صورة تجمعه بالنجم البرتغالي على حسابه الشخصي علي تويتر وهو حامل قميص أرسنال في قائلاً " قد حانت هذه اللحظة " في إشارة علي إقتراب إنتقال النجم البرتغالي الي المدفعجية .

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود رغبه لدي رونالدو في الخروج عن السيده العجوز الموسم المقبل بعد إقصاء الفريق وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد ليون الفرنسي .

وذكرت شبكة " بي بي سي " أن يوفنتوس قد طالب وكيل اللاعب البرتغالي في البحث عن عروض خارجيه من أجل تسويق هداف الفريق وهو ما دفع وكيله الي عرضه علي ثلاث أندية " ريال مدريد ، برشلونة ، باريس سان جيرمان " .

يذكر أن رونالدو يتقاضي في يوفنتوس 30 مليون يورو سنويًا وعقدة يمتد حتي موسم 2022 .