رياضة | راحة 24 ساعة للاعبي البنك عقب ودية بتروجت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر راحة 24 ساعة للاعبي البنك عقب ودية بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلي، بقيادة عيد مرازيق، منح اللاعبين راحة 24 ساعه، اعتباراً من الجمعه، على ان يستأنف الفريق مرانه مجددا في السابعة من صباح السبت استعداداً للمواجهات المتبقية من دوري القسم الثاني.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل أمام بتروجت، مساء الخميس، بهدف لكل مهما، في المباراة الودية التي اقيمت بإستاد بتروسبورت، حيث احرز الهدف الأول لصالح بتروجت الأفريقي سومة، في الدقيقة 10 ، من الشوط الثاني، ثم احرز هدف التعادل لصالح البنك الأهلي اللاعب على صابر، في الدقيقة 28 .

وكان البنك، قد نجح في 10 انتصارات ، قبل توقف دوري القسم الثاني، كما حقق خمس تعادلات، بينما تعرض لخسارتين، ويحتل البنك، المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الثاني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع بني سويف، المتصدر، ويتبقي لكل فريق خمسة مبارايات عقب عودة المسابقة.