رياضة | مدرب مركز شباب المحلة: أمين الصندوق سبب إنهيار الفريق.. ويجب تدخل الوزارة

وأكد أن مجلس الإدارة لا يهمه وجود نشاط كرة قدم داخل المركز ولا يتم صرف مرتبات اللاعبين أو الإلتزام بها الأمر الذي ادي إلي إنزعاج عدد من اللاعبين بسبب عدم حصولهم على مبالغ مالية أو إعطائهم الإستغناء الخاص بهم للرحيل إلي أحد الأندية الأخرى.



وأضاف مدرب شباب المحلة متسائلاً: هل يعقل أن لاعب كرة قدم مرتب عقدة 6 آلاف جنية ويحصل على مرتب شهري 450 جنية ولا يسطيع الحصول عليهم.



وطالب "الصوالحي" من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التدخل والنظر إلي مركز شباب المحلة نظراً لكثرة المشكلات بداخله.



يذكر أن 7 من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب المحلة قاموا بالطلب من أحمد نور رئيس مجلس الإدارة في 27 سبتمبر 2018 بإلغاء النشاط الرياضي في المركز وتحديداً ملف كرة القدم ولمدة 3 سنوات بالإضافة إلي توقيع عقود راعي لتولي الصرف على النشاط تتيح له الحصول على نسبة 75٪ من إجمالي بيع اي لاعب لأحد الفرق وحصول المركز على نسبة 25٪ فقط منه.