انت الان تتابع أوزيل يتعهد بالبقاء في أرسنال والقتال للعب في التشكيلة الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب وسط أرسنال مسعود أوزيل

‬تعهد مسعود أوزيل صانع لعب أرسنال بالاستمرار في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية عقده العام المقبل رغم غيابه عن المباريات الأخيرة من الموسم الماضي.

ولم يلعب أوزيل منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا وقال المدرب ميكيل أرتيتا إنه استبعد اللاعب الألماني لأسباب فنية بينما حرمته إصابة في الظهر من اللعب أساسيا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع أرسنال في يونيو حزيران 2021.

وقال أوزيل في مقابلة مع موقع أثليتيك الرياضي "موقفي واضح. أنا ملتزم مع الفريق حتى آخر يوم في عقدي وسأبذل كل ما في وسعي من أجل النادي.

"مواقف مثل هذه لن تكسرني وتزيدني قوة. أظهرت في السابق قدرتي على العودة للتشكيلة الأساسية وسأكرر الأمر ثانية"

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وقال أوزيل إنه يملك وحده قرار الرحيل عن النادي.

"الظروف كانت صعبة لكني أحب أرسنال. أعشق اللعب هنا. أحب الناس والنادي.. أحب لندن واعتبرها بيتي".

وتابع "أنا الوحيد الذي سيقرر متى أرحل. لم أوقع على عقد لعامين أو ثلاثة. وقعت لأربع سنوات ويجب أن يحترم الجميع هذا الأمر.

"بغض النظر عما حدث في الموسمين الماضيين أنا سعيد ومعنوياتي مرتفعة. لا أستسلم أبدا. أرغب في مساعدة الفريق والقتال من أجله".