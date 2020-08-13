الامارات | تأجيل الدوري السوداني لكرة القدم بسبب "كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوري السوداني لكرة القدم بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
أعلن اتحاد كرة القدم السوداني على لسان أمينه العام الدكتور حسن أبو جبل تأجيل إستئناف مسابقات الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز وكأس السودان بعدما كان مقررا من قبل إستئنافها غدا السبت وذلك وفقا لقرار صادر من اللجنة العليا للطوارئي الصحية في البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19".
وقال ابوجبل في بيان صحافي "اتحاد الكرة تسلم خطابا من اللجنة العليا للطورائي الصحية الغت بموجبه القرار السابق بعودة النشاط الرياضي".
وأضاف "الاتحاد سيحدد لاحقا برامج هذه المنافسات عندما ينتهي وباء كورونا".
وقام اتحاد الكرة السوداني بإصدار تعميم لجميع الأندية المنضوية تحت لوائه بشأن القرار الجديد .
من جانب آخر قررت أندية سودانية عدة إلغاء معسكرات إعدادها بشكل مفاجئ في أعقاب تداعيات القرار الجديد بتأجيل إستئناف النشاط الرياضي.
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