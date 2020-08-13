شكرا لقرائتكم خبر عن هدف أمريكي تاريخي يحافظ على مغامرة لايبزيج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق آر بي لايبزيج الألماني في بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وذلك بعد تغلبه على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1.

وأنهى لايبزيج العقدة الألمانية ضد أتلتيكو مدريد في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، وأصبح اليوم أول فريق ألماني يقصي أتلتيكو من دور إقصائي في دوري الأبطال بعد 3 محاولات سابقة فاشلة (باير ليفركوزن مرتين وبايرن ميونخ في مناسبة)، ليتأهل النادي الألماني للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا الدور من المسابقة التي يبلغ أدوارها الإقصائية النهائية للمرة الأولى في تاريخه خلال هذا الموسم، ويكون الفريق الألماني التاسع الذي يبلغ نصف نهائي دوري الأبطال (بعد إينتراخت فرانكفورت، هامبورج، بايرن ميونخ، بوروسيا مونشنجلادباخ، بوروسيا دورتموند، كولون، باير ليفركوزن وشالكه)

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء جيد للفريق الألماني، وفي الشوط الثاني افتتح لايبزيج التهديف بواسطة لاعب الوسط الإسباني داني أولمو بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

وسجل أولمو أول هدف له بقميص لايبزيج في المسابقات الأوروبية (أنضم لهم في يناير 2020) وسجل أول هدف له بالرأس في مسيرته الإحترافية على مستوى الأندية.

وأصبح أولمو رابع لاعب إسباني في دوري الأبطال يسجل مع فريق ألماني ضد فريق إسباني، بعد راؤول (مع شالكه) ضد فالنسيا في 2011، تشابي ألونسو (مع بايرن ميونخ) ضد أتلتيكو مدريد في 2016، تياجو ألكانتارا (مع بايرن ميونخ) ضد إشبيلية في 2018.

ونجح البديل جواو فيليكس من الحصول على ركلة جزاء وتعديل النتيجة بنفسه من خلال تسجيل الركلة في مرمى الحارس بيتر جولاتشي، قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة.

وسجل فيليكس هدفه الثالث في دوري الأبطال مع أتلتيكو مدريد في 6 مشاركات هذا الموسم، ليكون هداف الفريق في المسابقة مناصفة مع ألفارو موراتا.

وأوضحت الإحصائيات أن بدلاء المدرب سيميوني دائمًا ما لعبوا دورًا فعالًا، حيث أصبح هدف فيليكس هو الهدف رقم 20 الذي يسجله لاعب بديل يقحمه المدرب سيميوني في مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

Advertisements

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، نجح لاعب الوسط الأمريكي تايلر أدمز في تسجيل هدف مباغت قبل دقيقتين من نهاية المباراة، ليمنح آر بي لايبزيج تأهل تاريخي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح أدمز هو أول لاعب أمريكي يسجل في الدور ربع نهائي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، مسجل الهدف الذي قد يكون الأغلى في مسيرته لأنه أول أهدافه على الإطلاق بقميص لايبزيج بعد 28 مباراة في مختلف البطولات.

وحجز أر بي لايبزيج المقعد الثاني في الدور نصف النهائي من المسابقة ليضرب موعد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتحديد الطرف الأول من نهائي المسابقة لموسم 2019/2020.