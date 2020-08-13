شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموقع الرسمي من بطولة العالم لرجال كرة اليد «مصر 2021» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة من خلال العنوان www.handballegypt2021.com.

ويقدم الموقع الرسمي للبطولة الكثير من الخدمات سواء للمتابعين والصحفيين، حيث سيقدم خدمة إخبارية بداية من اليوم وحتى انطلاق البطولة التي تبدأ في 13 يناير 2021، وحتى 31 يناير، مع تغطية رسمية للبطولة المنتظرة.

الموقع سيكون المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل، وأحداث البطولة، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة.

وتعد النسخة الـ 27 من بطولة العالم استثنائية، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة المنتخبات من 24 للمرة الأولى.

وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بنائهم خصيصا للبطولة، وهم صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

كما يحتضن الموقع بوابة مصر السياحية Experience Egypt لدعم السياحة المصرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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