شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا «تركي اّل الشيخ» يخسر أمام جيرونا في ملحق الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر فريق ألميريا الذي يملكه المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أمام نظيره جيرونا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين في ذهاب نصف نهائي ملحق التأهل لليجا الاسبانية.

هدف المباراة الوحيد سجله كريستيان ستواني مع الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ألميريا لازال قادراً على بلوغ المرحلة الأخيرة للملحق، حين يستضيف جيرونا في مباراة الاياب على أرضه مساء الأحد المقبل، حيث يكفيه الفوز بهدفين نظيفين من أجل بلوغ المرحلة الاخيرة للتأهل للدوري الاسباني الممتاز.