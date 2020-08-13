ممثلو رونالدو: الشائعات حول رحيله إلى نادٍ آخر كلها كاذبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

علّق ممثلو نجم ​يوفنتوس​، البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، على التقارير بشأن رغبته في الرحيل عن ناديه الإيطالي، وإمكانية انتقاله إلى ​برشلونة​ الإسباني.



وذكرت تقارير في وقت سابق أن وكيل الدون، خورخي مينديز عرض نجم ريال مدريد السابق على النادي الكتالوني.

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وأكد ممثلو البرتغالي لصحيفة "آس" الإسبانية، أن الشائعات حول رحيل رونالدو إلى نادٍ آخر كلها كاذبة.

وشددوا على أن الدون سعيد في تورينو، وينوي البقاء في يوفنتوس حتى نهاية عقده الحالي.

ونجح رونالدو بتسجيل 31 هدفاً مع السيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم، علماً أن عقده مع البيانكونيري ينتهي في حزيران من العام 2022.