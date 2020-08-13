ايكامبي: نريد التأهل امام مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

اكد ​كارل توكو إكامبي​ مهاجم ليون على أن فريقه سيواجه ​مانشستر سيتي​ بثقة كاملة في لشبونة.



وقال ايكامبي في تصريحات صحفية:"المجموعة تعيش بشكل جيد. يجب أن نكون جماعيين. إنها مهمة وقد أدركناها. السيتي فريق كبير لديه هجوم كبير، نحن في أفضل 8 فرق. كل شيء ممكن في هذه المباراة. ربما يكون لدينا ضغط أقل منهم. نريد التأهل وسنفعل كل شيء للتأهل. لدينا لاعبون جيدون للغاية. يجب أن نظل متحدين".

وتابع:"أشاهد كل البطولات. السيتي من أفضل الفرق في إنكلترا. سيتعين علينا القتال في جميع النقاط هجوميًا ودفاعيًا".