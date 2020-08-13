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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايكامبي: نريد التأهل امام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
اكد كارل توكو إكامبي مهاجم ليون على أن فريقه سيواجه مانشستر سيتي بثقة كاملة في لشبونة.
وقال ايكامبي في تصريحات صحفية:"المجموعة تعيش بشكل جيد. يجب أن نكون جماعيين. إنها مهمة وقد أدركناها. السيتي فريق كبير لديه هجوم كبير، نحن في أفضل 8 فرق. كل شيء ممكن في هذه المباراة. ربما يكون لدينا ضغط أقل منهم. نريد التأهل وسنفعل كل شيء للتأهل. لدينا لاعبون جيدون للغاية. يجب أن نظل متحدين".
وتابع:"أشاهد كل البطولات. السيتي من أفضل الفرق في إنكلترا. سيتعين علينا القتال في جميع النقاط هجوميًا ودفاعيًا".
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