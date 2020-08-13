شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوكي يدون اسمه بالذهب في سجلات أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 حقق نجم ​أتلتيكو مدريد​ ​خورخي كوكي​ رقماً تاريخياً مع فريقه خلال مشاركته في مواجهة ​لايبزيغ​ ضمن فعاليات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements ولفت الحساب الرسمي لدوري الأبطال، عبر موقع "تويتر"، أن كوكي بات بمشاركته أمام لايبزيغ رابع أكثر اللاعبين ظهوراً بالمباريات في تاريخ أتلتيكو مدريد. وأردف أن الإسباني ظهر لأول مرة مع أتلتيكو في العام 2009، وشارك في 457 مباراة من بينها 65 مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ونجح كوكي بالفوز بـ 7 ألقاب مع أتلتيكو مدريد، أبرزها لقب الدوري الإسباني موسم (2013/2014).

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