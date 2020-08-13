شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة سارة جداً لبرشلونة قبل موقعة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 أكد نادي ​برشلونة​ الإسباني، حصول الفرنسي ​عثمان ديمبيلي​، على التصريح الطبي، للمشاركة في مواجهة ​بايرن ميونيخ​ الجمعة ضمن فعاليات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements وغاب المهاجم الفرنسي لعدة أشهر عن المستطيل الأخضر بعد خضوعه لجراحة اثر تعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ. وإستفاد ديمبيلي من فترة التوقف لمواصلة عمليات التأهيل، علماً أن الإصابة كانت ستقضي على موسمه ثم بدأ يعود تدريجياً للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الكتالوني. وأصبح ديمبيلي جاهزاُ للمشاركة في مباريات فريقه، ويبقى القرار الأخير لمدربه كيكي سيتيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة سارة جداً لبرشلونة قبل موقعة بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.