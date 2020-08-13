التعادل السلبي يخيم على الشوط الاول بين اتلتيكو مدريد ولايبزيغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات ​دوري ابطال اوروبا​، حسم التعادل السلبي فعاليات الشوط الاول من مباراة ​لايبزيغ​ الألماني بمواجهة ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني حيث طغى الأداء الحذر والتكتيكي على مجريات اللقاء.



وبدأ الشوط الأول بطريقة سريعة من قبل لاعبي لايبزيغ حيث بدأ ابناء المدرب جوليان نايغلزمان بقوة وتحصّل مارسيل هالتسنبرغ على محاولة خطيرة ولكن تسديدة الأخير مرت بمحاذاة القائم وظهر الاداء المتسرع على لاعبي لايبزيغ حيث اهدروا العديد من الفرص في ظل غياب اللمسة الاخيرة، وبعدها تحسّن أداء لاعبي الروخي بلانكوس حيث تصدى الحارس بيتر غولاسكي لمحاولة خطيرة من يانيك كاراسكو بعد تسديدة مميزة من البلجيكي وبعدها طالب لاعبو المدرب دييغو سيميوني بضربة جزاء بعد خطأ من الحارس غولاسكي على ساؤول نيغيز ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب وتم تأكيد قرار حكم اللقاء مارسينياك بعد مراجعة تقنية الفيديو، وكان لاعبو لايبزيغ الطرف الافضل والاخطر ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي الفريق الألماني وبعدها استعاد لاعبي الاتلتيكو زمام المبادرة ليبدأوا ضغطهم الكبير على مرمى لايبزيغ ولكن محاولاتهم ظلت محدودة لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.