- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كونميبول يحدد موعد ومكان افتتاح ونهائي كوبا أميركا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
كشف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم النقاب عن الجدول الزمني لبطولة كوبا أميركا 2020 في الأرجنتين وكولومبيا، التي تأجلت للعام المقبل جراء تفشي فيروس كورونا.
وستحتضن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس المباراة الافتتاحية في 11 حزيران 2021، فيما ستستضيف مدينة بارانكويلا الكولومبية المباراة النهائية في 10 تموز 2021، على أن تسبقها في اليوم الأخير من البطولة مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الكولومبية بوغوتا.
ويشارك في البطولة القارية 12 منتخبا مقسمة إلى مجموعتين تتضمن كل واحدة 6 منتخبات.
وتقام مباريات المجموعة الأولى في الأرجنتين وتضم بالإضافة للمنتخب المضيف كل من أستراليا وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي وباراغواي، فيما تقام منافسات المجموعة الثانية في كولومبيا وتضم إلى جانب المضيف منتخبات البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر كونميبول يحدد موعد ومكان افتتاح ونهائي كوبا أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.