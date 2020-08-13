كونميبول يحدد موعد ومكان افتتاح ونهائي كوبا أميركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

كشف ​اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم​ النقاب عن الجدول الزمني لبطولة ​كوبا أميركا 2020​ في الأرجنتين وكولومبيا، التي تأجلت للعام المقبل جراء تفشي ​فيروس كورونا​.

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وستحتضن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس المباراة الافتتاحية في 11 حزيران 2021، فيما ستستضيف مدينة بارانكويلا الكولومبية المباراة النهائية في 10 تموز 2021، على أن تسبقها في اليوم الأخير من البطولة مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

ويشارك في البطولة القارية 12 منتخبا مقسمة إلى مجموعتين تتضمن كل واحدة 6 منتخبات.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في الأرجنتين وتضم بالإضافة للمنتخب المضيف كل من أستراليا وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي وباراغواي، فيما تقام منافسات المجموعة الثانية في كولومبيا وتضم إلى جانب المضيف منتخبات البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر.