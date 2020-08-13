شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يعاتب رمضان صبحى: تركت الأهلى بدلا من شكره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى رمضان صبحى بعد أعلن عدم رغبته بالبقاء في القلعة الحمراء واختيار اللعب لنادي بيراميدز.

قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" رمضان صبحي بدلًا من أن يتم توجيه الشكر للأهلي أنه أعاد اللاعب من إنجلترا وأعاده لمستواه وأفاد نفسه ومنتخب مصر، رحل لناد آخر، المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد أن تأتي من رمضان صبحي نفسه والذي كان يقول إنه سيرحل في حالة وجود عرض خارجي فقط".

أكد القيعى :" كل النجوم بداية من عبد الله السعيد وإكرامي وعاشور ورمضان وفتحي رحلوا بسبب تقصير من الأهليبالطبع لا كل لاعب منهم له ظروف مختلفة".

أضاف:" شريف إكرامي كان أكثرهم وضوحًا ولم يكن هناك تقصير من الأهلي، شريف قال إن محمد الشناوي في أفضل حالاته وهو يريد أن يشارك لذلك طلب الرحيل، هو بالفعل له دور كبير، ولكن كان لابد أن نحترم رغبته".

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تابع:" بالنسبة لـ حسام عاشور، الأهلي كان واضحًا لأن هذه رغبة المدير الفني، ولن يكون مقبولا أن يظل في الفريق دون دور، وعُرضَت عليه عروض لم تعرض على أحد ".

وواصل:" قى كل مرة يتصور الآخرون أن الأهلي في أزمة يخرج أقوى مما كان قول لأولادنا المخضوضين اجمدوا وانشفوا ده احنا الأهلي يا جماعة".

ووجه رسالة إلى اتحاد الكرة قائلا:" لابد أن تُلزِم الجبلاية جميع الأندية بالحصول على رخصة الذمة المالية، و على كل نادِ أن يعلن إيراداته ووارداته، لكي نتحكم في سوق الأسعارو هل هناك عاقل يتخيل أن تخرج كل تلك الأموال بعد أزمة كورو".

ورد القيعي على ما قيل في قناة الزمالك بأنه حرض كهربا على التفويت للأهلي خلال مباراة السوبر المصري عام 2015: " "يا خسارة، قيل إنني لعبت في دماغ كهربا إذن كيف ظل 5 سنوات بعدها في الزمالك