شكرا لقرائتكم وادى دجلة يعلن قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لوادى دجلة، قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام فى السادسة والنصف من مساء غداً، الجمعة، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويحتل وادى دجلة المركز قبل الأخير فى بطولة الدورى برصيد 15 نقطة بعد خوض 18 مباراة بينما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وجاءت قائمة وادى دجلة للمباراة كالتالى:"محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاق يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، أحمد رمضان بيكهام، رفيق كابو، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، حسين ذكرى، عبد الرحمن عبد العزيز".

وشهد اليوم الخميس الموافق 13 / 8 / 2020، إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز الذى يحتل الأهلى صدارته بـ 52 نقطة، ونستعرض فى التقرير التالى نتائج المباريات التى أقيمت اليوم، حيث التقى نادى مصر مع نظيره أسوان ثم التقى سموحة مع المقاولون العرب.

أسوان يتعادل مع نادى مصر 1 / 1 فى الدورى

تعادل فريقا أسوان وأف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى.

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تقدم أسوان بالهدف الأول فى الشوط الأول عن طريق محمد المرسى فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد عامر صانع ألعاب أسوان من أحد مدافعى نادى مصر، وتعادل رضا الويشى للأخير فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 19 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى ، بينما ارتفع رصيد أف سى مصر إلى 12 نقطة ومازالوا فى المركز الأخير للمسابقة

جاءت المباراة حماسية من الدقيقة الأولى ، سيطر لاعبو أسوان على الشوط الاول ونجحوا فى التقدم بهدف ، وتبدل الحال فى الشوط الثانى بعد طرد لاعب أسوان سوليمان منساه فى الدقيقة 63 ليتحكم لاعبو مصر فى مجريات الأمور ويجرى خالد جلال المدير الفنى عدة تغييرات هجومية وينجح البديل رضا الويشى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 73، وأضاف بعدها انفراد كامل بالإضافة لتألق مسعد عوض حارس أسوان فى الزود عن مرماه حتى اطلق سعيد حمزة حكم المباراة صافرته معلنا عن تعادل الفريقين.

سموحه يتعادل مع المقاولون 1/1.. الـVAR يلغى هدفا ويحتسب ركلة جزاء للذئاب

تعادل فريقا سموحه والمقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

تقدم صلاح محسن لسموحه فى الدقيقة 73 من عمر المباراة من تسديدة قوية ، وتعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد يوسف بعد مراجعة تقنية الفار، ليرتفع رصيد الموج الازرق إلى 26 نقطة ومازالوا فى المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 34 نقطة فى المركز الرابع بجدول المسابقة .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الطابع الهجومى لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط وألغى حكم المباراة هدفا لشكرى نجيب مهاجم المقاولون فى الدقيقة 34 بعد العودة لتقنية الفار ، فى الوقت الذى أضاع فيه لاعبو الذئاب بعض الهجمات الخطيرة على مرمى عمر صلاح حارس مرمى سموحة وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات بغية إحراز هدف التقدم حتى نجح صلاح محسن فى التقدم لسموحه فى الدقيقة 73 ، بعدها بعشر دقائق تعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب من ركلة جزاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.