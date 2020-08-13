شكرا لقرائتكم شبانه: الجبلاية ترفض تغير موعد مباراة الأهلي والانتاج من أجل البرسا والبايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن مسئولو اتحاد الكرة استقروا على إقامة مباراة الأهلي و الإنتاج الحربي في موعدها المقرر له غداً الجمعة في التاسعة مساءا و هو نفس موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا ، ورفضو ترحيل موعد مباراة الأهلي.
لمتابعة لايف شبانه :
تابع الإعلامي شبانه في برنامج " مع شبانه" على صفحات اليوم السابع أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة يري أن مباراة الأهلي و الإنتاج أهم من مباراة برشلونة وبايرن ..الزناتي شايف كده.
أضاف شبانه في لايف اليوم السابع : جماهير الأهلي تريد أن تتابع مباراة برشلونة ولكن لجنة المسابقات و الزناتي كان لهم رأي آخر بإقامة المباراة في نفس الموعد ، متهكما" الزناتي شايف أن مباراة الأهلي و الإنتاج أهم من برشلونة وبايرن .
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
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