شكرا لقرائتكم محسن صالح يُحذر الخطيب من "خطيئة" فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالاهلي محمود الخطيب رئيس النادي بضرورة التدخل والتحدث مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بهدف إقناعه بإعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي.

وأكد محسن صالح لرئيس الاهلي إنه ليس منطقياً أن يتم رفض مهاجم بحجم أزارو ويوافق الاهلي على رحيله بهذه السهولة لأن ذلك سيكون خسارة كبيرة للفريق خاصة وان الاهلي لا يملك البديل وسيكون هذا الأمر بمثابة "خطيئة" للمدرب السويسري.

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وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي إستدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للقاهرة فى غضون الفترة القليلة المقبلة من أجل التحدث مع إدارة النادى والمشاركة فى التدريبات دون أن يكون له حق المشاركة فى المباريات المحلية أو الأفريقية بعدما خرج من قائمة المارد الأحمر فى يناير الماضى للإعارة لنادى الاتفاق السعودى ، فيما رفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى، وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار ، وأخطر اللاعب إدارة الأهلى بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادى السعودى خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الاتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه فى آخر ثلاثة أشهر بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً فى رفض اللاعب تمديد إعارته للنادى السعودى حتى نهاية الموسم الجارى ليقرر اللاعب العودة للأهلى لاستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا إذا عرضه الأهلى للبيع مرة أخرى.