شكرا لقرائتكم هيثم جمعه : عوده النشاط الرياضي غيرت نظره العالم لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال هيثم جمعه عضو مجلس إددارة نادى طهطا أن بعد عوده النشاط الرياضي داخل مصر تغيرت نظره العالم إلى الايجابيه لها بأنها آمنه وتغلبت على وباء كورونا
وأضاف جمعه خلال تصريحات خاصة أن مصر قادره على تنظيم البطولات الأفريقيا والعالميه على ملاعبها وجاهزون لمونديال كأس العالم 2021 لكره اليد
وأوضح جمعه أن الجميع يشاهد الدوري العام والتغلب علي وباء كورونا أمام العالم فعكست نظرت العالم لها بتحضرها وحضارتها وينعكس كل هذا إيجابي على جميع القطاعات المختلفه وخاصه السياحه
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