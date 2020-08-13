شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يغيب عن مواجهة الزمالك ضد مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر لها بعد غد، السبت، فى الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الأمامية التى أدت إلى افتقاد الفريق لجهوده فى المباراتين الماضيتين أمام المصرى والاتحاد على الترتيب فى بطولة الدورى الممتاز.

وكشف "الخليج 365"، يوم الجمعة الماضية أن جهاز الزمالك حدد فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا لاستعادة جهود يوسف أوباما، مهاجم الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأدت إلى افتقاد الفريق لجهوده، حيث حصل اللاعب على راحة قبل بداية تأهيلية وبذلك سيتبقى أمامه ما يقرب من أسبوع للعودة للمشاركة مع الفريق.

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ويبحث جهاز الزمالك عن تجهيز أوباما للتواجد فى مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، حيث يسبق لقاء القمة خوض الأبيض مباراتى مصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، فى الجولات الـ 19 والـ 20 من منافسات الدورى الممتاز.

وحقق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الخميس الماضى ، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى على نفس الملعب، بنتيجة 1 / 1، فى الجولة الثامنة عشر بالدورى ليحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.