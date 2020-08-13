شكرا لقرائتكم عدلى القيعي: وضع أموال غير مستحقة في أي صفقة "خيبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى وضع أموالا كثيرة غير مستحقة في أي صفقة حتى يتم الحكم عليها بالنجاح بـ"الخيبة". قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلي:" النغمة الجديدة هي أن هناك خلل في التعاقدات بالنادي الأهلي هل لو كان الأهلي عرض على رمضان 45 مليون جنيه في الموسم هل كان سيرحل؟ بالتأكيد لا ولكن أين الشطارة في ذلك هذه خيبة". Advertisements تابع:" محدش يطلب من النادى الأهلى يدخل مزاد ويدفع ثمن بضاعة هتعمله مشاكل أنتوا حاسبوا النادى لما يقدملك فريق ما يقدرش يفوز". واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه قائلا:" ابن النادى من يخلص له ويضحى لأجله".

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