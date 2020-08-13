شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: سرقة محمود كهربا من إعداد وإخراج الأهلي ولما بتكلم يعتبروني أبو لهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء تم سرقته من نادي الزمالك

وقال مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي احمد جمال: "سرقة محمود كهربا من اعداد وإخراج النادي الأهلي وأن ما حدث يخالف مبادئ القلعة الحمراء التي تعلمناها على مر التاريخ، فلا يجوز البحث عن ضم لاعب وهو على ذمة نادي آخر".

وتحدث مصطفى يونس عن ان إدارة النادي الأهلي أهانت حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور كباتن القلعة الحمراء وأن هناك لاعبين أمثال مروان محسن دائما ما كان يدافع عنه الا أنه أصبح غير موجود منذ موسمين ماضيين.

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وتحدث مصطفى يونس عن الهجوم الذي يتعرض له من بعض العاملين في قناة النادي الأهلي قائلاً: "لما بتكلم كلمة حق يعتبروني في الأهلي أبو لهب".

وواصل مصطفى يونس حديثه قائلاً: "اللي بيهاجموني في قناة الأهلي ناسيين أنى كابتن اللي مشغلهم واحتضنته واستقبلته في الفريق".

تابع: "لم يتم إهانة أحد من الأهلي طيلت تاريخه مثلما يحدث معي من المجلس الحالي".