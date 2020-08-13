شكرا لقرائتكم سيلفا: خروج ريال مدريد وليفربول لا يسهل مهمة سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إن مهمة فريقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لن تكون أسهل بعد خروج ريال مدريد وليفربول، مؤكدا أن أي فريق بالبطولة المصغرة في لشبونة يمكنه تحقيق اللقب.

وأطاح فريق المدرب بيب غوارديولا بريال مدريد من دور 16 بينما خرج حامل اللقب ليفربول على يد أتلتيكو مدريد.

ويبدو سيتي مرشحا بقوة للتفوق على أولمبيك ليون في دور الثمانية بعد غد السبت لكن سيلفا قال إنه لا يوجد أي شيء مضمون.

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وأبلغ سيلفا موقع سيتي على الإنترنت "أي شيء قد يحدث. يوفنتوس خرج على يد ليون ونحن خسرنا من توتنهام العام الماضي في دور الثمانية".

وأضاف "شاهدنا الكثير من المفاجآت ومن الصعب جدا توقع نتائج هذه المسابقة. خروج ليفربول وريال مدريد لن يجعل طريقنا أسهل. كل الفرق في لشبونة بلغت هذه المرحلة عن استحقاق ونحتاج إلى الظهور في أفضل مستوى للفوز ومحاولة الوصول للنهائي".

ويملك سيلفا، المولود في لشبونة والذي بدأ مسيرته مع بنفيكا، حافزا إضافيا إذ يحلم برفع الكأس في مسقط رأسه.

وتابع "الفوز بهذه البطولة لطالما كان هدفا للاعبين وللنادي وسيكون لقبا مميزا جدا بالنسبة لي لأنها مدينتي".