شكرا لقرائتكم فليك: مباراتنا أمام برشلونة وليس ضد ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن مباراة فريقهن المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لن تكون مواجهة بين بايرن ميونخ والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وإنما هي مواجهة بين بايرن وبرشلونة.

ويخوض بايرن مباراة الغد بثقة كبيرة ويسعى الفريق لجعل المواجهة في غاية الصعوبة على برشلونة وعدم إتاحة الفرصة أمامه للسيطرة على مجريات اللعب.

وتقام فعاليات الأدوار النهائية للبطولة هذا الموسم بنظام بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي أدت لتوقف فعاليات البطولة منذ مارس الماضي وحتى استئنافها قبل أيام قليلة باستكمال مباريات جولة الإياب في دور الستة عشر.

وتمثل المواجهة أهم مباراة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث يتطلع الفريق لاجتياز عقبة بايرن ومواصلة المشوار الأوروبي بعدما خرج صفر اليدين من بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا.

وفي المقابل ، تمثل المباراة واحدة من ثلاث خطوات فقط يحتاج بايرن إلى اجتيازها لتكرار حلم الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) نظرا لأن الفوز في مباراة الغد يضع الفريق على بعد مباراتين فقط من استعادة اللقب الغائب عنه منذ سنوات.

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وكان بايرن فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا خلال الموسم المنقضي ولم يعد أمام الفريق سوى الفوز باللقب الأوروبي الذي تقام مباراته النهائية في 23 آب/أغسطس المقبل ليكمل الثلاثية التي أحرزها من قبل في 2013 .

ويحظى بايرن بخط هجوم قوي ومميز بقيادة ليفاندوفسكي الذي سجل 53 هدفا في 44 مباراة خاضها في مختلف البطولات بالموسم الحالي ومنها 13 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي حيث يتصدر اللاعب قائمة هدافي المسابقة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الافتراضي عن بعد لفريقه يوم الخميس قبل مباراة الجمعة إنه يتعين على فريقه اللعب بذكاء أمام ميسي وأن يشكل ضغطا على النجم الأرجنتيني وأن ينجح لاعبوه في المواجهات المباشرة مع ميسي.

ولكنه حذر في نفس الوقت قائلا : ليست مواجهة بين بايرن وميسي وإنما بين بايرن وبرشلونة.

ويرى كثيرون المباراة مواجهة بين ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 53 هدفا في 44 مباراة خاضها مع بايرن في مختلف البطولات هذا الموسم.

ولكن فليك رفض عقد المقارنة بين اللاعبين ، وقال مدرب الفريق البافاري : ليفاندوفسكي رأس حربة من طراز عالمي ويمنحنا الأهداف ويصنعها. ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم على مدار السنوات الماضية. لا أعلم ما إذا كنا سنشاهد لاعبا مثله مجددا.