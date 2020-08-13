شكرا لقرائتكم منتخب ألمانيا يقيم معسكراً استعداداً لمواجهة إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الخميس عن موعد تجمع الفريق لبدء استعداداته للمباراة المرتقبة أمام نظيره الإسباني في بطولة دوري أمم أوروبا.

ويتجمع الفريق في 31 أغسطس الحالي بمدينة شتوغارت استعدادا للمباراة أمام إسبانيا والمقررة في الثالث من سبتمبر المقبل.

ويأتي تجمع لاعبي الفريق بعد 286 يوما من آخر مباراة سابقة خاضها المنتخب الألماني (مانشافت) حيث حالت أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد دون تجمع الفريق أو خوض مبارياته التي كانت مقررة في الشهور الماضي بداية من مارس الماضي.

وأوضح الاتحاد الألماني للعبة اليوم أن التواصل الإعلامي مع الفريق سيكون في أدنى صوره بسبب استمرار أزمة "كورونا". وأشار إلى أن المؤتمر الصحافي للفريق سيكون عبر الإنترنت وليس مؤتمرا صحافيا عاديا.

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وبعد المباراة أمام المنتخب الإسباني، سيلتقي المانشافت المنتخب السويسري في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل. وتقام المباراتان أمام إسبانيا وسويسرا بدون جماهير.

وكانت جميع المباريات الدولية المقررة في الشهور الماضية من العام الحالي ألغيت أو تأجلت بسبب أزمة "كورونا" التي أدت أيضا لتأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) إلى منتصف العام المقبل.

ويخوض المانشافت أربع مباريات أخرى في دوري أمم أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين إضافة لمباراتين وديتين أمام المنتخبين التركي والتشيكي.

وكانت آخر مباراة خاضها المانشافت عندما سحق منتخب أيرلندا الشمالية 6 - 1 في 19 نوفمبر 2019 بختام مسيرته في تصفيات يورو 2020، وبسبب أزمة كورونا ، دخل الفريق بعد ذلك في أطول عطلة في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية.