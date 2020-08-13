شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نادى مصر بعد التعادل مع أسوان: "المُنافس بيقع طوال الشوط الثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير عزمى مجاهد، مدرب نادى مصر، على تعادل فريقه أمام أسوان، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم، الخميس، فى الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، قائلاً:"راضى عن أداء الفريق وسعيد به لكن حزين بسبب النتيجة فكل الشكر إلى اللاعبين على الأداء الذى قدموه طوال المباراة ولكن المنافس طوال الشوط الثاني بيقع والحكم احتسب 6 دقائق فقط وقت بدل ضائع وكنا أقرب للفوز".

تابع أمير عزمى فى تصريحات لليوم السابع عقب اللقاء، قائلاً:"أتحدى أن الوقت الضائع لا يقل عن 12 دقيقة وكنا أقرب للفوز والشوط الثاني من جانب واحد وبستغرب من وقوع لاعبى أسوان كل دقيقتين فى هذا الشوط وبشكر فريقى على الأداء وزعلان على النتيجة والقادم أفضل لنا".

وتعادل فريقا أسوان وأف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى ،تقدم أسوان بالهدف الأول فى الشوط الأول عن طريق محمد المرسى فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد عامر صانع ألعاب أسوان من أحد مدافعى نادى مصر، وتعادل رضا الويشى للأخير فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 19 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى ، بينما ارتفع رصيد أف سى مصر إلى 12 نقطة ومازالوا فى المركز الأخير للمسابقة

جاءت المباراة حماسية من الدقيقة الأولى ، سيطر لاعبو أسوان على الشوط الاول ونجحوا فى التقدم بهدف ، وتبدل الحال فى الشوط الثانى بعد طرد لاعب أسوان سوليمان منساه فى الدقيقة 63 ليتحكم لاعبو مصر فى مجريات الأمور ويجرى خالد جلال المدير الفنى عدة تغييرات هجومية وينجح البديل رضا الويشى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 73 ، وأضاف بعدها انفراد كامل بالإضافة لتألق مسعد عوض حارس أسوان فى الزود عن مرماه حتى أطلق سعيد حمزة حكم المباراة صافرته معلنا عن تعادل الفريقين.