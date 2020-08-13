شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يضم 22 لاعبا لقائمة مواجهة حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لوادى دجلة، قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام فى السادسة والنصف من مساء غداً، الجمعة، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويحتل وادى دجلة المركز قبل الأخير فى بطولة الدورى برصيد 15 نقطة بعد خوض 18 مباراة بينما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وجاءت قائمة وادى دجلة للمباراة كالتالى:"محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاق يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، أحمد رمضان بيكهام، رفيق كابو، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، حسين ذكرى، عبد الرحمن عبد العزيز".

وشهد اليوم الخميس الموافق 13 / 8 / 2020، إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز الذى يحتل الأهلى صدارته بـ 52 نقطة، ونستعرض فى التقرير التالى نتائج المباريات التى أقيمت اليوم، حيث التقى نادى مصر مع نظيره أسوان ثم التقى سموحة مع المقاولون العرب.

أسوان يتعادل مع نادى مصر 1 / 1 فى الدورى