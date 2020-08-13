شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: رمضان حصل على 50 مليون جنيه كاش قبل التوقيع لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك رمضان صبحي قام بالتوقيع للانتقال إلى صفوف بيراميدز بعد الحصول على 50 مليون جنيه كاش و دفعة واحدة ،و عقده سيصل إلى 100 مليون جنيه في 3 مواسم .لمتابعة لايف شبانه :
تابع شبانه في برنامج " مع شبانه " الأهلي مطالب بإعادة مراجعة نفسه في إنهاء ملف النجوم ، فالأهلي لم ينجح في التعاقد مع أحمد فتحي الذى فضل الرحيل لبيراميدز و نفس الأمر لشريف إكرامي الذى قام بإنهاء عقده بعد رفض الأهلي تجديد التعاقد وحسام عاشور والثلاثي الأخير تسبب في أزمات للأهلي الفترة ألأخيرة و جماهيره.
أضاف شبانه على صفحات الخليج 365 أن من حق رمضان البحث عن مصلحته فهو كالموظف ويبحث عن أعلي مقابل مادي له ، مؤكدا ان رمضان لاعب مؤثر واستمراره في الأهلي كان مهم .
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
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