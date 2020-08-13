شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : خاطبنا 12 دولة لاستقدام حكام لمباراة الزمالك و الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم مخاطبة 12 دولة أوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.

وينتظر اتحاد الكرة وصول الرد النهائي من الدول الـ12 لاستقدام حكام أجانب خاصة بعد اشتراط مسئولو الجبلاية أن يدير المباراة حكام من الدول التي تطبق تقنية الـvar .

يرسل اتحاد الكرة اليوم الأحد خطابات إلى عدة دول أوروبية من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجاري بإستاد القاهرة ، في الجولة الـ لبطولة الدوري الممتاز، وقرر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد مخاطبة الدوريات الأوروبية التي تطبق تقنية حكم الفيديو var من أجل تعيين طاقم حكم للمباراة بعد تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم مخاطبة اتحادات اسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا لتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي ،على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباراة هذا الموسم كما هو متعارف عليه.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الجبلاية تتحمل دائماً تكاليف الحكام الأجانب لمباراة الزمالك والأهلى المقرر لها 22 أغسطس فى الجولة الـ21 للدورى باستاد القاهرة، وهذا أمر متعارف عليه منذ قرار تعيين حكام أجانب بصفة دائمة للقطبين.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الحكام، استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى، المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجارى، فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، وتم الاتفاق على مخاطبة الدوريات الأوروبية التى تطبق تقنية الـvar لإدارة مباراة القمة.

واستقر مسئولو لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة، على مخاطبة عدد من الدول خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تعيين طاقم حكام أجنبى، من بينهم حكم var لإدارة لقاء القمة.

وأعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المقرر إقامتها فى أغسطس الجارى عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التى تعرض لها اللاعبون فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك أيضًا فى فبراير الماضى.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلى والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.