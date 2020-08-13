حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13/8/2020

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإنتاج الحربي غدا في بطولة الدورى العام،

تخطيط الأهلي تبحث مع فايلر عروض أحمد الشيخ وصالح جمعة

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تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الايام القلية المقبلة من أجل إستطلاع رأيه في العروض التى تلقتها مؤخراً بعض لاعبي الفريق خاصة من كانوا غير مُرشحين للرحيل أمثال أحمد الشيخ وكذلك صالح جمعة الذى حصل على وعد من المدير الفني بالمشاركة في المباريات حال الإلتزام في التدريبات .

هل يضحى الزمالك بـ156 مليون جنيه لضم رمضان صبحى؟ ترددت أنباء عن تفكير مسئولى نادى الزمالك فى التفاوض مع هدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى، والذى كان معارا لصفوف الأهلى لمدة موسم ونصف، لاسيما بعد إعلان الأهلى عدم توصله لاتفاق مع اللاعب لشرائه بشكل نهائي، وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز عن البقاء فى القلعة الحمراء.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها لاعبو النادى المصرى قبل مباراة الغد أمام الإسماعيلى جاءت إيجابية لـ20 لاعباً فى الفريق، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه تم إخطار إدارة النادى البورسعيدى بالأمر، حتى يستمر اللاعبون فى الخضوع للعزل المنزلى والبروتوكول الطبى حتى التعافى من الفيروس. كارتيرون يرفض تعيين مدرب أحمال في الجهاز المعاون بالزمالك رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعيين مدرب أحمال في الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية، مؤكدا عدم حاجته لهذا المنصب في ظل تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني ، وان اللاعبين يظهرون بمستوي بدني متميز رغم فترة التوقف الطويلة، وهو ما يعني عدم حاجته لتعيين مدرب أحمال جديد.

سر رفض كارتيرون جلوس مصطفى محمد على دكة الزمالك

تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك نصائح من بعض معاونيه في تدريب الفريق الأبيض بإحالة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لدكة البدلاء خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد تراجع مستواه منذ عودة مسابقة الدوري، وفتح الباب لإشراك لاعبين آخرين وتجهيزهم للمرحلة القادمة.

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، تكريم أساطير الكرة المصرية المتواجدين في نادي المائة هدف وهم حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفي رياض وسيد الضظوي ومحمود الخطيب و أحمد الكاس وجمال عبد الحميد ومحمد أبو تريكة، خلال الاحتفالية الكبري التي ستقام العام القادم بمناسبة مرور 100 عام علي تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدمً .