شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكماً لمباراة المصري و الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم الدولي أحمد الغندور مباراة المصري و الإسماعيلي المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الجمعة، باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ، بعد إجراء الحكم لمسحة كورونا والتأكد من سلامته.

أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطالبه من خلالها بتأجيل مباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأكد النادي المصري في خطابه أن عدد اللاعبين المصابين بالفريق يبلغ نحو 21 لاعبًا ،ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة نحو 9 لاعبين فقط وهو الأمر الذي يستحيل معه إقامة المباراة في موعدها المحدد سلفًا.

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وأشار النادي المصري في خطابه أيضًا أن عدد اللاعبين الذين أثبتت المسحة الطبية التي خضعوا لها أمس بلغ عددهم نحو 14 لاعبًا ، فيما بلغ عدد اللاعبين الذين تحولت نتائج مسحتهم من الإيجابية إلى السلبية نحو 6 لاعبين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الفحوصات الطبية خاصة مع استمرار ظهور الأعراض المرضية عليهم الأمر الذي يتطلب خضوعهم للعزل الطبي لفترة قادمة ، كما تضم قائمة اللاعبين المصابين عدد 5 لاعبين ما زالوا يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، بينما تضم قائمة اللاعبين الموقوفين لاعب واحد فقط ، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة فقط نحو 9 لاعبين.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجرت مسحات للكشف عن فيروس كورونا لـ50 فردا ينتمون للنادى المصرى، وأظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعباً مقيدين رسمياً باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي فى موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتقدم المصري بطلب لتأجيل اللقاء.