شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: كنا نري في رمضان مقومات أسطورة الأهلى..وجلسته مع الزمالك أغضبتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عن غضبه من التلاعب بمشاعر الجماهير، وتصريحات رمضان صبحي السابقة عن رغبته في عدم اللعب سوى للنادي الأهلي في مصر، مضيفا: "هناك كلام بأنه جلس مع مسؤولي الزمالك مثل عبدالله السعيد، هنا يجب أن نحزن ونغضب منه".

أضاف عدلي القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" كنا نتمنى أن يبقى رمضان صبحي مع الأهلي لأننا شايفين فيه مقومات معينة ممكن يبقى أسطورة بالأهلي".

تابع :" يجب على الجمهور أن يعرف أن شعار الأهلي فوق الجميع أي أن مصلحته فوق جميع أبناءه وليس فوق أحد آخر".

واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه بإلقاء اللوم على رمضان صبحي قائلا:" سايبنا يا كابتن رمضان نتفاوض وغيرنا ياخدك من حيث انتهينا".

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وصف عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى وضع أموالا كثيرة غير مستحقة في أي صفقة حتى يتم الحكم عليها بالنجاح بـ"الخيبة".

قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلي:" النغمة الجديدة هي أن هناك خلل في التعاقدات بالنادي الأهلي هل لو كان الأهلي عرض على رمضان 45 مليون جنيه في الموسم هل كان سيرحل بالتأكيد لا ولكن أين الشطارة في ذلك هذه خيبة" ، و " محدش يطلب من النادى الأهلى يدخل مزاد ويدفع ثمن بضاعة هتعمله مشاكل أنتوا حاسبوا النادى لما يقدملك فريق ما يقدرش يفوز".

واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه قائلا:" ابن النادى من يخلص له ويضحى لأجله".