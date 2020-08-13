شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365” : بعد 18 سنة بيراميدز يعيد سيناريو الأهلي مع الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن ما يفعله نادي بيراميدز حاليا بشراء وخطف اللاعبين من الأهلي ، كان يفعله الأهلي منذ 18 عاماً مع الأندية مثل الزمالك ووالإسماعيلي و المصري وخطف النجوم من هذه الأندية بأعلي سعر والدليل محمد بركات و سيد معوض و عماد النحاس و محمد عبدالله ، وإسلام الشاطر الذى انتقل للزمالك ومنه للسعودية ثم الأهلي ، و محمد شوقى من المصري و آخرين.

لمتابعة لايف شبانه :

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تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج "مع شبانه " على صفحات الخليج 365 أن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز ورفضه البقاء مع الأهلي كان بمثابة الزلزال والصدمة للجماهير الأهلاوية بإنتقال أحد نجومه لنادي آخر ورفض عرض النادي.

طالب شبانه في لايف " الخليج 365 " على الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب مراجعة أنفسهم والبحث عن أساليب جديدة للإبقاء على النجوم في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها بيراميدز والزمالك في تلك الفترة ، للحفاظ على القوام الأساسي لفريقه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.