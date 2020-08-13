شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. سموحه يتعادل مع المقاولون سلبياً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين سموحه والمقاولون العرب بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

جاءت احداث الشوط الاول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الطابع الهجومى لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط وألغى حكم المباراة هدفا لشكرى نجيب مهاجم المقاولون فى الدقيقة 34 بعد العودة لتقنية الفار ، فى الوقت الذى أضاع فيه لاعبو الذئاب بعض الهجمات الخطيرة على مرمى عمر صلاح حارس مرمى سموحه .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

وجاء تشكيلة سموحة على النحو التالى :-

حراسة المرمي : عمر صلاح

خط الدفاع : كريم يحيي، رجب نبيل، يوسف ديوب، احمد ابو الفتوح.

خط الوسط : ناصر ماهر، احمد جمال، ديريك نيسبامبي، محمد عبد المنعم.

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خط الهجوم : صلاح محسن، حسام حسن.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي :

حراسة المرمي : محمود ابو السعود

خط الدفاع : امير عابد، محمد سمير، احمد الشيمي، حسن الشامي.

خط الوسط : ابراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفي، لويس ادوارد.

خط الهجوم : سيف الجزيرى، شكرى نجيب.