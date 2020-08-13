كامل ملمحا عن رمضان: تعديل في استاد الأهلي بإزالة "كل حد ميستاهلش يكون موجود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة إستادات، إن ملعب الأهلي WE "ستاد السلام" سيشهد تعديلاً على التجهيزات التي تم إعدادها.

وافتتح الأهلي ملعبه مساء الأربعاء، بإقامة مباراة بين قدامي اللاعبين، وإطلاق نسر الأهلي، وتعليق لافتات النادي وصور اللاعبين داخل كافة أرجاء الملعب وغرف الملابس والمدرجات.

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وكتب كامل عبر صفحته على تويتر: "معلش بقى يا رجاله حنعيد علي الشغل تاني في الاستاد النهاردة عشان كل حاجة تتظبط ونشيل منها كل حد مايستاهلش يكون موجود هنا".

جدير بالذكر أن صور رمضان صبحي تواجدت داخل الاستاد، قبل أن يعلن اللاعب للنادي الأهلي رغبته في الرحيل عن الفريق، بعد انتهاء إعارته.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.