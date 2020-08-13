مصر تطلق الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في الساعة 20:21 من مساء اليوم الخميس، أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة عبر العنوان [https://www.handballegypt2021.com/]

ويقدم الموقع الرسمي للبطولة الكثير من الخدمات سواء للمتابعين والصحفيين، حيث سيقدم خدمة إخبارية بداية من اليوم وحتى انطلاق البطولة التي تبدأ في 13 يناير 2021، وتستمر حتى 31 يناير، مع تغطية رسمية للبطولة المنتظرة.

سيكون الموقع المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل، وأحداث البطولة، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة.

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وتعد النسخة الـ 27 من بطولة العالم استثنائية، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة المنتخبات من 24 للمرة الأولى.

وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بناؤها خصيصا للبطولة، وهي صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

كما يحتضن الموقع بوابة مصر السياحية Experience Egypt لدعم السياحة المصرية.