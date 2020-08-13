مصر تطلق الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
في الساعة 20:21 من مساء اليوم الخميس، أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة عبر العنوان [https://www.handballegypt2021.com/]
ويقدم الموقع الرسمي للبطولة الكثير من الخدمات سواء للمتابعين والصحفيين، حيث سيقدم خدمة إخبارية بداية من اليوم وحتى انطلاق البطولة التي تبدأ في 13 يناير 2021، وتستمر حتى 31 يناير، مع تغطية رسمية للبطولة المنتظرة.
سيكون الموقع المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل، وأحداث البطولة، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة.
وتعد النسخة الـ 27 من بطولة العالم استثنائية، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة المنتخبات من 24 للمرة الأولى.
وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بناؤها خصيصا للبطولة، وهي صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.
كما يحتضن الموقع بوابة مصر السياحية Experience Egypt لدعم السياحة المصرية.
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