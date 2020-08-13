مباشر.. أتليتكو مدريد 1 - 2 لايبزيج.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ستاد جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويتأهل الفائز في المباراة لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويبدأ لايبزيج المباراة بالتشكيل التالي: بيتر جالوتشي، أنجلينو، دايوت أوباميكانو، مارسيل سابيتزر، يوسف بولسن، لوكاس كلوسترمان، كريستوفر نكونكو، مارسيل هالستنبيرج، داني أولمو، كونراد لايمر، كيفن كامبل.

فيما يبدأ أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي: أوبلاك، خيمينيز، كوكي، ساؤول نيجيز، رينان لودي، يورنتي، سافيتش، هيريرا، دييجو كوستا، كاراسكو، كيران تريبير.

تفاصيل المباراة:

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بدأت المباراة بضغط من أتليتكو مدريد، وطالب لاعبوه بضربة جزاء بعد سقوط ساؤول داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

استمرت دقائق الشوط الأول وسط حذر من الفريقين، إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح لايبزيج في التقدم بالدقيقة 51، عن طريق اللاعب داني أولمو برأسية رائعة سكنت شباك أوبلاك.

وحصل جواو فيلكس على ضربة جزاء لأتليتكو في الدقيقة 71، سددها بنفسه ليضعها في المرمى مسجلا التعادل للفريق الإسباني.

وفي الدقيقة 88، قاد لاعبو لايبزيج هجمة مرتدة، ليسدد أدمز كرة قوية غيّرت اتجاهها لتسكن شباك أوبلاك ويتقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني.